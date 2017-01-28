Брянский: если играть так, как с «Уралом», то «НОВА» может забыть о семёрке

Главный тренер «НОВЫ»прокомментировал поражение от «Урала» (0:3) в выездном матче 17-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.««Урал» сыграл хорошо, а наша проблема в том, что мы проваливаемся, ведя в счёте 4-5 очков. У нас невыразительно сыграл Болдырев, Авдоченко очень слабо, Алексеев провалился в первой партии. Думаю, что он перегорел. Так хотелось много забивать, что не получалось.Реальна ли задача попасть в семёрку? Если играть так, как сегодня, то об этом можно забыть. Конечно, мы проведём работу над ошибками. Ещё почти весь второй круг впереди. Мы цепко играем дома, и лидеры нам по силам: «Локомотив», «ФАКЕЛ». Просто нам нужно играть более стабильно», — приводит слова Брянского официальный сайт «Урала».