Жбанков: ни к кому из игроков «Газпрома-Югра» нет претензий, все выкладываются

Старший тренер «Газпрома-Югра»прокомментировал поражение своей команды от московского «Динамо» со счётом 1:3 в 17-м туре мужского чемпионата России.«Проигрыш в концовках – это, безусловно, недостаток опыта. Тем не менее три партии можно смело занести нам в актив. В четвёртом сете такое впечатление, что испугались, что можем выиграть. Борьба была равной, может, где-то немного физически подсели.В целом настроение в команде боевое, хорошее, рабочее, ни к кому нет претензий, все выкладываются – и это видно на площадке. Да, есть ошибки, но это игра, в конце концов. К сожалению, проигрываем пока больше. Приглашаю всех болельщиков поддержать нас в среду, на матче Кубка ЕКВ», — приводит слова Жбанкова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.