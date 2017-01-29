Перепёлкина: до последнего ждали, что после бойкота мужчин будет какой-то сдвиг

Капитан краснодарского «Динамо»рассказала о причинах бойкота выездного матча 15-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги с казанским «Динамо».«Уже не было сил терпеть сложившуюся ситуацию, потому вместе с тренерским штабом приняли непростое решение бойкотировать игру. Других мер, чтобы что-то поменять, просто не осталось, терпеть сил уже не было. Ситуация давно не сдвигается с мёртвой точки, хотя нам обещали, что отдадут долги ещё до Нового года. После этого снова попросили подождать ещё один месяц. И вот он подходит к концу, но никаких изменений мы не дождались. Хотя перед отъездом на последний матч с нами встретился президент клуба Сергей Кучерук и сказал, что спонсор перечислил деньги и теперь осталось подождать, когда губернатор их распределит. Но никаких сроков названо не было. Ещё команде обещали встречу с губернатором ещё на прошлой неделе, но и её тоже не было.Никаких сроков нам не поставили, ничего не меняется, потому пришлось решиться на такой отчаянный шаг. Бойкотировать игру мы, конечно, не хотели, но решили последовать примеру ребят, которые поступили по-мужски, не выйдя на игру. Мы – одна семья, потому решили поддержать мужскую команду.Решение бойкотировать игру мы приняли буквально перед выходом на площадку в раздевалке. По этой причине полетели на выезд. Тренерский штаб предложил бойкот, никого ни к чему не принуждая, потому что до последнего ждали, что после поступка ребят будет какой-то сдвиг. Всё, чего мы хотели, – привлечь внимание. Надеемся, что это поможет. Пока ничего о развитии ситуации сказать не могу, скоро будем собирать информацию, чтобы понять, последовала ли реакция», — сказала Перепёлкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.