Ушаков: решили посмотреть, нужен волейбол Краснодарскому краю или нет

Главный тренер краснодарского «Динамо»рассказал о причинах бойкота выездного матча чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги с казанским «Динамо».«Эта ситуация нестандартная. Было очень сложно принимать такое решение, но, я думаю, дальше уже тянуть некуда. Мы всеми силами старались девчонок уговаривать, что надо ждать, надо биться. Что мы представляем Краснодарский край, мы команда с большими традициями, которая за последние годы добилась очень многого как в России, так и на международной арене. Поэтому мы не должны терять своё лицо. Твердили: надо биться, надо биться! Но, по всей видимости, руководство Краснодарского края это как раз устраивало, что мы бьёмся, а они ничего не делают. Поэтому мы сегодня решили поддержать нашу мужскую команду и посмотреть на реакцию, нужны мы или не нужны. Вообще волейбол нужен Краснодарскому краю или не нужен. Я надеюсь, что в течение пары дней будет хоть какой-то ответ со стороны администрации края.У меня никакой информации о какой-либо реакции на вчерашний такой же невыход мужской команды Краснодара. Мне кажется, что реакции никакой не было. Не звонил ни губернатор, ни курирующий наш клуб вице-губернатор.Для нас это была разовая акция. Мы продолжаем тренироваться, продолжаем готовиться. И я надеюсь, что нас услышат, к нам придут и хотя бы что-то скажут. Чтобы мы понимали, искать ли другие клубы, другую работу или всё-таки продолжать работать здесь.Если финансирование поступит, мы продолжим выступать в чемпионате. Мы, конечно, ухудшили своё турнирное положение в Суперлиге, но мы собираемся биться дальше. Три игры в чемпионате ещё есть, и мы надеемся закрепиться на четвёртом месте. Мы ещё не потеряли шансов и в Лиге чемпионов», — приводит слова Ушакова официальный сайт казанского «Динамо».