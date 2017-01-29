Кукушкин: с таким соперником, как «Динамо», нельзя нарушать игровую дисциплину

Главный тренер «Протона»прокомментировал домашнее поражение своей команды от московского «Динамо» в матче 15-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги (1:3).«Нам сейчас тяжело играть, у нас травмированы игроки. К тому же сегодня мы играли с лучшими игроками российского волейбола. В целом могли мы могли сыграть лучше. Немного не выполнили игровую дисциплину. Ошибки технические были. С таким соперником нельзя нарушать игровую дисциплину. «Динамо» – очень серьёзный соперник, который играл основным составом», — приводит слова Кукушкина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.