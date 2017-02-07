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Новым главным тренером сборной Ирана стал Игор Колакович

7 февраля 2017, вторник. 22:02. Волейбол
Федерация волейбола Ирана объявила о назначении Игоря Колаковича на пост главного тренера мужской национальной команды, сообщает официальный сайт Международной федерации волейбола. Соглашение рассчитано на два года. 51-летний специалист из Черногории сменит на этой должности Рауля Лосано, покинувшего тренерский мостик иранской сборной 10 месяцев назад.

Колакович с 2006 по 2014 год возглавлял сборную Сербии, которую привёл к бронзе чемпионата мира—2010, серебру Мировой лиги в 2008 и 2009 годах, победе на чемпионате Европы—2011 и бронзовым наградам континентальных первенств 2007 и 2013 годов.
Источник: Официальный сайт Международной федерации волейбола Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная Ирана — Волейбол
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