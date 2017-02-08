Ветрова: удивляемся выдержке волейболисток «Динамо-Краснодар»

Капитан московского «Динамо»прокомментировала победу над одноклубницами из Краснодара в матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:0 (25:19, 25:22, 27:25). Подопечныевыиграли четвёртую встречу кряду и сохранили лидерство в турнирной таблице квартета В, а командапотерпела третье поражение.«Я благодарю нашу команду за то, что выложились сегодня, хорошо сыграли, победили 3:0, затратили мало сил. Сложный у нас сейчас период, очень много игр. И хорошо, когда мы играем 3-4 партии и у нас есть время, чтобы восстановиться к следующему матчу.«Динамо» Краснодар удивило настроем. Знаем печальное положение этой команды. Удивляемся их выдержке, нахождению сил. Мы рассчитывали, что они будут так играть, молодцы. Но мы рады, что победили», — цитирует Ветрову официальный сайт краснодарского клуба.