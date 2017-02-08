Бывшая волейболистка сборной Перу Техада обвиняется в отмывании денег

Бывшая волейболистка сборной Перупроведёт полтора года в тюрьме Лимы в качестве превентивного заключения по обвинению в отмывании денег, сообщает World of Volley. Она оказалась причастна к получению взятки от одной из бразильских строительных компаний за победу в тендере.Техада была арестована в минувшие выходные после возвращения из США. Решение о помещении бывшей спортсменки в тюрьму будет обжаловано в ближайшее время.В 1998 году Джессика в составе сборной Перу приняла участие в чемпионате мира.