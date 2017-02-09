«Пляжники» Стояновский и Ярзуткин одержали первую победу на «Мэйджоре» в США

Российские «пляжники»добыли волевую победу на турнире категории «Мэйджор» по пляжному волейболу, который проходит в Форт-Лодердейле (США). В матче группового этапа россияне одолели бразильцев Харли Маркоса и Рикардо Сантоса со счётом 2:1 (14:21, 21:17, 15:12).После двух туров Стояновский и Ярзуткин набрали 3 очка и занимают 3-е место в группе А, где кроме российского и бразильского дуэтов выступают американцы Фил Дальхаузер и Ник Люценя и австрийцы Клемес Допплер и Александер Хорст. В первом туре Олег и Артём проиграли австрийскому тандему.