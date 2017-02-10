Рыхлюк: матч с «Динамо-Москва» будет решающим для «Волеро»

Диагональная швейцарского «Волеро»прокомментировала победу над румынской «Альбой Блаж» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:0 (25:17, 25:18, 25:17). «Волеро» одержал третью победу в четырёх встречах, а румынки потерпели четвёртое поражение кряду.«Иногда нелегко проводить матчи, в которых все считают твою команду явным фаворитом. Думаю, мы хорошо справились с давлением. Теперь нужно сосредоточиться на важном матче с московским „Динамо“, который состоится через две недели. Это будет решающий матч для нас», — цитирует Рыхлюк официальный сайт ЕКВ.