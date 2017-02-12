«Енисей» победил «Уралочку-НТМК» в 17-м туре женской Суперлиги

Красноярский «Енисей» в 17-м туре женского чемпионата России на своей площадке переиграл «Уралочку-НТМК» со счётом 3:1. Сибирячки одержали девятую победу в 17 встречах и остались на пятом месте, а командапотерпела шестое поражение и занимает третью позицию.В следующем туре «Енисей» сыграет с краснодарским «Динамо», а «Уралочка» встретится с «Ленинградкой».«Енисей» (Красноярск) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:1 (25:23, 13:25, 25:22, 25:22).