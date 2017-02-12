Приходько: на тренировках творим такое: увидели бы соперники — испугались

Главный тренер «Сахалина»прокомментировал победу над челябинским «Метаром» в домашнем матче 17-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги (3:0).«Мы можем играть лучше, но сегодня на команду давила ответственность за результат. Была небольшая скованность, психологический барьер. Челябинску было попроще в этом плане играть, что мы в первой партии и увидели. С одной стороны, хорошо, что переживаем за результат, но с другой — это сильно мешает нам. Повторюсь, мы можем лучше. Потому что на тренировках творим такое, что увидели бы нас соперники — испугались. Но всё равно, девочки — молодцы. Проигрывая семь очков по ходу первой партии, нашли в себе силы собраться и вырвать победу. Молодёжь наша сегодня немного не выдержала давления. Но подстраховали лидеры, которые вышли и решили задачу.В следующей игре с «Заречье-Одинцово» возможно всё. Сейчас даже пытаться предсказать не возьмусь, что будет через неделю. На тренировках мы работаем над техникой и над тактикой. Настраиваем девочек. Да и сами они профессионалы, поиграли на самом высоком уровне, знают, что к чему, свою силу. Будем надеяться, что в заключительном матче регулярного чемпионата они проявят себя, покажут, если потребуется, свой характер. Сегодня они это продемонстрировали в концовке первой партии, полностью во второй и в начале третьей. Но по последнему сету там тоже всё объяснимо. Ушли в большой отрыв и успокоились немножко», — приводит слова Приходько официальный сайт «Сахалина».