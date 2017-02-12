Гилязутдинов: в первых партиях «Динамо» пробовало новые схемы для плей-офф

Главный тренер казанского «Динамо»прокомментировал победу над командой «Заречье-Одинцово» в выездном матче 17-го тура чемпионата России по волейболу (3:2).«В первых двух партиях у нас были некоторые эксперименты с составом, пробовали новые схемы в преддверии игр плей-офф, чтобы понять, кто из игроков нам может помочь. «Заречье» сыграло очень хорошо и агрессивно первые два сета, но потом они подсели, да и мы немного изменили свою тактику. Три выигранные партии мы чётко отработали на подаче. Первые две партии были вялыми в этом плане. За счёт этого у нас стала лучше защита и реализация своих моментов», — приводит слова Гилязутдинова пресс-служба «Заречья».