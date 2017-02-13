Бразильянки Ларисса и Талита выиграли турнир категории «Мэйджор» в США

В Форт-Лодердейле (США) завершился турнир категории «Мэйджор» по пляжному волейболу. В финале женских соревнований бразильянки Ларисса и Талита обыграли своих соотечественниц Агату и Дуду со счётом 2:0 (21:15, 21:18). Третье место заняли немки Шанталь Лабурер и Юлия Зюде.
Пляжный волейбол. Турнир категории «Мэйджор». Форт-Лодердейл. Женщины
Финал
Ларисса/Талита (Бразилия) — Агата/Дуда (Бразилия) — 2:0 (21:15, 21:18).
Матч за третье место
Шанталь Лабурер / Юлия Зюде (Германия) — Брук Свит / Саммер Росс (США) — 2:0 (21:14, 21:14).