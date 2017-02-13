Якоби: «Волеро» готов рассмотреть предложение о выступлении в Суперлиге РФ

Владелец швейцарского «Волеро»прокомментировал возможность вхождения клуба в состав участников российской Суперлиги. Ранее куратор женских команд Всероссийской федерации волейболасообщил о проведении предварительных переговоров с «Волеро» и азербайджанскими клубами «Рабита» и «Азеррейл».«Когда будет официальное предложение, как ВФВ видит организацию турнира, тогда и можно что-то конкретное сказать. Мы не можем бросить чемпионат Швейцарии и выступать только в российском турнире. Нужно будет как-то координировать участие в двух чемпионатах. Насколько это возможно, какая формула, организация перелётов, юридические аспекты – это важные вопросы. Если будет официальное предложение от ВФВ, мы, безусловно, рассмотрим его. Нам это интересно.Такой разговор был, но он предварительный, неофициальный. Вопрос надо рассматривать, когда у ВФВ возникнет более-менее чёткий проект турнира, когда будет официальное предложение. Я осторожно оптимистичен в этом вопросе. Я не должен давать советы федерации, как организовать такой открытый чемпионат. Инициатива должна исходить от ВФВ. Мы готовы рассмотреть.Места в еврокубках распределяются по федерациям. „Волеро“ претендует на ведущие позиции в Лиге чемпионов и должен представлять в этом турнире Швейцарию. К тому же очень важна логистика чемпионата с участием иностранных клубов. Невозможно, чтобы наша команда 9-11 раз летала в Россию туда-обратно на предварительном этапе чемпионата. Это нереально ни по времени, ни по затратам. Если это можно организовать с точки зрения логистики, то участие „Волеро“ в чемпионате России было бы взаимовыгодным. Это усилило бы и российскую Суперлигу, и дало бы нам игровую нагрузку на хорошем уровне. К сожалению, у „Волеро“ очень мало матчей в сезоне, в которых мы можем играть на высоком уровне концентрации», — цитирует Якоби «Р-Спорт».