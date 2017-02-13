Вербов: «Зениту» нужно улучшать игру, несмотря на победные результаты

Либеро «Зенита»прокомментировал домашнюю победу над «ФАКЕЛОМ» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.«Когда выходил на подстраховку, постоянно видел перед собой частокол из рук игроков «ФАКЕЛА». Все ребята высокие, и нашим нападающим было непросто. Хорошо, что наши нападающие тоже не лыком шиты. Они способны обыгрывать даже такой высокий блок. Играли мы средне, не показали какой-то суперигры. Надо улучшать её, несмотря на победные результаты. Нужно улучшать приём, защиту, блокирование. Мы можем во всех элементах прибавить, даже подачу. Хоть и сделали шесть эйсов, но ошибок тоже было много. Есть о чём подумать.Мы играли одинаково во всех партиях, каким бы ни был счёт. Старались не расслабляться. Одна ошибка – и счёт уже равный. Это современный волейбол. Одно очко проиграл – получил тут же второе. Нельзя отдавать инициативу», – приводит слова Вербова «Спорт Бизнес Online».