Ковач: подача «Халкбанка» в матче с «Белогорьем» работала прекрасно

Главный тренер турецкого «Халкбанка»поделился впечатлениями от победы над «Белогорьем» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:2 (25:19, 22:25, 25:14, 22:25, 15:8).«Хотелось бы, чтобы мы демонстрировали такую игру и в предыдущих матчах. В целом же я рад победе, особенно учитывая, что нашим соперником была столь сильная команда, как „Белогорье“. Мы заработали немало очков на подаче, которая работала прекрасно. Хотел бы поздравить всех игроков „Халкбанка“ и моих коллег по тренерскому штабу с этим прекрасным результатом», — цитирует Ковача официальный сайт ЕКВ.