«Газпром-Югра» одержал волевую победу над «Югрой-Самотлором»

В матче 20-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги «Газпром-Югра» на своей площадке в четырёх партиях одержал волевую победу над «Югрой-Самотлор».Хозяева одержали седьмую победу в текущем национальном первенстве, гости потерпели 15-е поражение. В первом круге в противостоянии соседей по турнирной таблице нижневартовцы были сильнее в трёх партиях.«Газпром-Югра» (Сургут) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:1 (17:25, 25:22, 25:21, 25:20).