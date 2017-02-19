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Терентьев: «Нефтяник» будет бороться до конца за место в Суперлиге

19 февраля 2017, воскресенье. 21:18. Волейбол
Главный тренер «Нефтяника» Владимир Терентьев прокомментировал поражение от новосибирского «Локомотива» в выездном матче 20-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Думаю, что результат сегодняшней нашей встречи закономерен, мы находимся в аутсайдерах, «Локомотив» идёт в лидерах, так должно было и быть. Были у нас напряжённые игры и очень неприятные поражения в пяти партиях, наверное, это сказалось на нашей психологии. У нас заканчивается серия игр с командами, которые находятся в верхней части турнирной таблицы, начинаются матчи с прямыми конкурентами в борьбе за место в Суперлиге. Но, к сожалению, не только игровые моменты решают нашу судьбу, есть много и других факторов. Могу сказать, что мы будем бороться до конца. Дал отдохнуть сегодня Васильеву и Игнатьеву, я проверил всех игроков, посмотрел, на кого и в какой степени можно рассчитывать в решающих играх, сделал для себя глубокие выводы. Посмотрим, насколько это будет правильным и как отразится на результатах. Уверен, что если всё сложится благоприятно для нас, свою задачу мы решим», — приводит слова Терентьева официальный сайт «Локомотива».
Источник: Официальный сайт ВК "Локомотив" Новосибирск Сообщить об ошибке
Теги
МВК Локомотив Новосибирск МВК Нефтяник
Новости. Волейбол
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