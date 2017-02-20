ВФВ утвердила даты четвертьфинальных матчей ЧР по волейболу среди женщин

Всероссийская федерация волейбола утвердила результаты предварительного этапа чемпионата России среди женских команд Суперлиги. По итогам соревнований 8 сильнейших продолжат борьбу за медали в плей-офф, а занявшие 9-е и 10-е места «Ленинградка» и «Метар» сыграют плей-аут.Также названы даты двух первых четвертьфинальных матчей в каждой из пар. Первыми начинают «Уралочка-НТМК» (3) — «Заречье-Одинцово» (6) и «Динамо» (Краснодар) (4) – «Енисей» (5). Первые матчи в этих парах запланированы на 25 февраля, ответные – на 4 марта. В паре «Динамо» (Казань) (2) – «Протон» (7) первый матч пройдёт 27 февраля, ответный — 4 марта. Позже всех вступят в борьбу «Динамо» (Москва) (1) и «Сахалин» (8), в этой паре первый матч 6 марта, ответный — 7 марта.Четвертьфинал проходит до двух побед. Если после двух матчей будет ничья, команды проведут третий поединок. В первых трёх парах первая и, при необходимости, третья встречи пройдут на площадке команды, занявшей более высокое место на предварительном этапе. В паре «Динамо» (Москва) – «Сахалин» все игры пройдут в столице России.«Ленинградка» и «Метар» начнут плей-аут до трёх побед 25-26 марта в Санкт-Петербурге.