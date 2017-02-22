Все матчи серии 1/4 финала ЧР «Динамо» (Москва) — «Сахалин» пройдут в Москве

Все матчи четвертьфинальной серии плей-офф женского чемпионата России между столичным «Динамо» и «Сахалином» пройдут в Москве, сообщает официальный сайт команды из Южно-Сахалинска. Две первые встречи серии состоятся 6 и 7 марта, а третья, если понадобится, пройдёт 11 марта.Такое решение было принято, исходя из участия бело-голубых в Лиге чемпионов, а также по финансовым соображениям «Сахалина».«Да, с одной стороны, это риск. Но с другой – можно вспомнить, как тяжело пришлось нашим девушкам в матче против «молодёжки» «Динамо-Казань». И виной тому пресловутая акклиматизация. Поэтому и постарались свести все негативные физиологические факторы к минимуму, перенеся домашний матч в Москву. Конечно, в этой ситуации болельщики не смогут увидеть игру вживую. Но трансляция для них будет организована в сети Интернет. Мы рассчитываем на понимание и поддержку наших болельщиков», — рассказал пресс-атташе «Сахалина» Алексей Полищук.