Новым главным тренером «ФАКЕЛА» стал итальянец Плачи

На пост главного тренера мужской волейбольной команды «ФАКЕЛ» из Нового Уренгоя назначен итальянский специалист— экс-главный тренер сборной Болгарии, итальянской «Латины» и турецкого «Халкбанка», сообщает пресс-служба клуба.Опытный итальянский тренер хорошо знаком российским волейболистам и болельщикам по его работе в сборной России на Олимпиаде в Пекине, где он ассистировал. С российской сборной он завоевал бронзовые медали Олимпиады-2008 и Мировой лиги—2008. Также Плачи несколько лет отработал старшим, а затем и главным тренером сборной Болгарии. В качестве помощника Сильвано Прандиона стал бронзовым призёром чемпионата Европы—2009. Затем Плачи занял пост главного тренера болгарской сборной, а в 2014 году его на этой должности сменил нынешний наставник новосибирского «Локомотива»В сезоне-2014/2015 Плачи возглавлял итальянскую «Латину», с которой занял 6-е место в чемпионате Италии, а до этого работал вторым тренером в клубах «Модена» и «Кунео». Сезон-2016/2017 итальянский специалист начал в турецком «Халкбанке», но стороны расторгли контракт по взаимному согласию. Контракт Плачи с «ФАКЕЛОМ» рассчитан до конца нынешнего сезона с возможностью продления., занимавший пост главного тренера ямальского клуба с 2015 года, перешёл на должность старшего тренера,– тренера, апродолжит работу тренера-аналитика с молодёжной командой «ФАКЕЛ».