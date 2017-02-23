«Бусто Арсицио» в пяти сетах уступил «Минчанке», но вышел в 1/4 финала Кубка ЕКВ

22 февраля был сыгран ряд ответных матчей 1/8 финала Кубка ЕКВ среди женских команд. В частности, белорусская «Минчанка» одолела итальянский «Бусто Арсицио» со счётом 3:2 (25:22, 22:25, 25:21, 24:26, 15:10), но не смогла пройти дальше, так как в первой игре уступила в трёх сетах.
Кубок ЕКВ. Женщины. 1/8 финала. Ответные матчи
«Минчанка» (Беларусь) — «Бусто Арсицио» (Италия) — 3:2 (25:22, 22:25, 25:21, 24:26, 15:10).
Первый матч: 0:3.
ХПК (Финляндия) — «Казальмаджоре» (Италия) — 2:3 (16:25, 21:25, 25:15, 27:25, 12:15).
Первый матч: 0:3.
«Простеёв» (Чехия) — «Штутгарт» (Германия) — 2:3 (25:19, 21:25, 25:22, 17:25, 9:15).
Первый матч: 0:3.
«Канны» (Франция) — «Лодзь» (Польша) — 3:2 (25:20, 23:25, 28:30, 25:13, 15:13).
Первый матч: 0:3.