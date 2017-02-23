«Бусто Арсицио» в пяти сетах уступил «Минчанке», но вышел в 1/4 финала Кубка ЕКВ

22 февраля был сыгран ряд ответных матчей 1/8 финала Кубка ЕКВ среди женских команд. В частности, белорусская «Минчанка» одолела итальянский «Бусто Арсицио» со счётом 3:2 (25:22, 22:25, 25:21, 24:26, 15:10), но не смогла пройти дальше, так как в первой игре уступила в трёх сетах.Первый матч: 0:3.Первый матч: 0:3.Первый матч: 0:3.Первый матч: 0:3.