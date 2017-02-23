Кротков: однажды отцу в танк кто-то забросил взрывпакет

Либеро казанского «Зенита»рассказал забавную историю из армейского прошлого своего отца.«В моей семье в армии служил отец. Он проходил службу в ВДВ, и, судя по его рассказам, случалось много смешных историй. Мне больше всего запомнилась такая. Ещё до службы у отца были военные сборы в институте. Ехали они в танке, в какой-то момент они машину остановили. Не помню зачем, правда. В этот момент кто-то им открыл люк и забросил туда взрывпакет.Сейчас это смешно рассказывать, но в тот момент они выпрыгнули оттуда оглушённые, а ещё ударились головами о крышу кабины. После того как выбрались, увидели, что прапорщик стоит рядом и смеётся», — приводит слова Кроткова официальный сайт «Зенита».