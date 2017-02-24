Моррисон возглавил женскую сборную Нидерландов

Федерация волейбола Нидерландов объявила о назначении американцана пост главного тренера женской национальной сборной. 36-летний специалист сменил во главе команды, помощником которого в турецком «Вакифбанке» американец является в данный момент.Моррисон ранее никогда не работал главным тренером, но был ассистентом во многих топ-командах, включая женскую сборную США.Контракт федерации волейбола Нидерландов с Джейми подписан на два года с возможностью продления.