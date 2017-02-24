Моррисон: сейчас я чувствую себя самым везучим человеком в мире

Американский специалистпрокомментировал своё назначение на пост главного тренера женской сборной Нидерландов.«Во время чемпионата мира 2014 года в Италии я впервые заметил потенциал женской сборной Нидерландов. Я увидел группу хорошо готовых физических игроков, которые сражались за каждое очко. В последние два года сборная Нидерландов стала командой мирового класса. У волейболисток прекрасные отношения, они беспокоятся друг о друге. Сейчас я чувствую себя самым везучим человеком в мире. У нас молодая команда, и, думаю, мы будем прибавлять», — цитирует Моррисона официальный сайт ЕКВ.