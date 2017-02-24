Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ЛИГА ЕВРОПЫ — успей заявить состав! Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Моррисон: сейчас я чувствую себя самым везучим человеком в мире

24 февраля 2017, пятница. 15:12. Волейбол
Американский специалист Джейми Моррисон прокомментировал своё назначение на пост главного тренера женской сборной Нидерландов.

«Во время чемпионата мира 2014 года в Италии я впервые заметил потенциал женской сборной Нидерландов. Я увидел группу хорошо готовых физических игроков, которые сражались за каждое очко. В последние два года сборная Нидерландов стала командой мирового класса. У волейболисток прекрасные отношения, они беспокоятся друг о друге. Сейчас я чувствую себя самым везучим человеком в мире. У нас молодая команда, и, думаю, мы будем прибавлять», — цитирует Моррисона официальный сайт ЕКВ.
Источник: CEV - The European Volleyball Confederation Сообщить об ошибке
Теги
Женская сборная Нидерландов — Волейбол
Новости. Волейбол
24 февраля 2017, пятница
15:12 Моррисон: сейчас я чувствую себя самым везучим человеком в мире
14:03 Моррисон возглавил женскую сборную Нидерландов
13:16 Зиничев: видно, что у «Динамо-Москва» ещё имеются неиспользованные резервы
12:06 Бутько: «Локомотив» показывает симпатичный волейбол, они молодцы
11:02 Орлова: «Волеро» должно было побеждать «Динамо-Москва» со счётом 3:1
10:10 Стали известны пары 1/4 финала женского Кубка ЕКВ
09:20 «Шверин» и «Бурса» выиграли первые матчи 1/4 финала Кубка Вызова
00:41 Якоби: переговоры об участии «Волеро» в чемпионате России пока не ведутся
23 февраля 2017, четверг
23:31 «Визура» стала соперником казанского «Динамо» по 1/4 финала женского Кубка ЕКВ
22:09 Кротков: однажды отцу в танк кто-то забросил взрывпакет
21:59 Бутько: с моим ростом на подводную лодку не возьмут, но на корабль могут взять
19:22 Менеджер «Хипо Тироль»: выражаем сожаления в связи с ситуацией с Маслиевым
18:34 «Фенербахче» в гостях разгромил «Азеррейл» в женской Лиге чемпионов
17:32 Российский доигровщик Маслиев дисквалифицирован на 4 года за допинг
16:00 Малова: в матче с «Волеро» хотелось, конечно, уложиться в три партии
15:17 Каркасес: волейболистки «Волеро» были уверены в себе, но проиграли
14:21 Шляпников: иностранцы сборной России ничего не дали
13:15 Карполь: на матч Лиги чемпионов ушло бы много сил, поэтому отправили молодёжь
12:11 Панченко: волейболистки московского «Динамо» совершили маленький подвиг
11:05 Щербань: игра с «Волеро» получилась очень тяжёлой. Столько эмоций!
10:16 «Астерикс» уступил «Олимпиакосу» в первом матче 1/4 финала Кубка вызова
10:07 «Бусто Арсицио» в пяти сетах уступил «Минчанке», но вышел в 1/4 финала Кубка ЕКВ
09:16 «Конельяно» нанёс «Модене» первое поражение в Лиге чемпионов—2016/17
00:21 Гончарова: «Динамо» было готово бороться за каждый мяч в матче с «Волеро»
22 февраля 2017, среда
23:08 «Уралочка-НТМК» уступила «Дрезднеру» в матче волейбольной ЛЧ
22:26 Казанское «Динамо» вышло в четвертьфинал Кубка ЕКВ
22:13 «Енисей» сделал шаг к полуфиналу волейбольного Кубка вызова
22:10 Глава МВД России и экс-директор ФСБ – в фоторепортаже женской волейбольной ЛЧ
21:37 Московское «Динамо» обыграло «Волеро» в Лиге чемпионов
21:18 13 очков Кошелевой не помогли «Экзачибаши» обыграть «Вакифбанк» в ЛЧ
19:30 В Болгарии дополнительно выделено € 2,7 млн на проведение ЧМ по волейболу
17:53 Новым главным тренером «ФАКЕЛА» стал итальянец Плачи
16:03 Велькович: со второго сета «Хемик» начал играть в свой волейбол
15:02 Фадеев: предложение иностранным клубам об участии в ЧР сформируем в мае
14:10 Кребок: когда «Хемик» заиграл спокойнее, всё изменилось
13:16 Волейболистки казанского «Динамо» побывали в танковом училище
12:23 Тренерский штаб сборной РФ посетит матч лучших игроков Молодёжной лиги
11:11 ВФВ: к казанскому и краснодарскому «Динамо» будут применены штрафные санкции
10:13 ЕКВ: «Химик» и «Визура» проведут один матч на нейтральной площадке
09:19 «Линамар» стал первым четвертьфиналистом Кубка ЕКВ
00:49 Все матчи серии 1/4 финала ЧР «Динамо» (Москва) — «Сахалин» пройдут в Москве
21 февраля 2017, вторник
23:58 Закоч: печально видеть результат краснодарского «Динамо»
23:01 Саликов: краснодарское «Динамо» не смогло себя заставить играть на результат
21:58 «Хемик» одолел «Телеком» в женской Лиге чемпионов
20:34 Краснодарское «Динамо» дома уступило «Альбе» в женской Лиге чемпионов
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как сложится дальнейшая судьба краснодарского «Динамо»?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+