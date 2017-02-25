Стинберген завершила карьеру в сборной Нидерландов из-за беременности

Центральная блокирующая Куинта Стинберген объявила о завершении карьеры в сборной Нидерландов. Причиной такого решения 31-летней волейболистки стала беременность, сообщает volleybal.nl. По данным источника, Куинта намерена начать работу в госпитале в Алкмаре.
Стинберген провела 221 матч за женскую сборную Нидерландов и стала в её составе вице-чемпионкой Европы и обладательницей бронзы Гран-при. В клубной карьере волейболистка выступала в чемпионатах Нидерландов, Франции, Азербайджана, Германии и Чехии.