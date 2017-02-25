«Газпром-Югра» в гостях победил «Нефтяник» в 21-м туре мужской Суперлиги

«Газпром-Югра» в 21-м туре мужского чемпионата России на выезде в трёх партиях переиграл оренбургский «Нефтяник». Подопечныеодержали восьмую победу и поднялись на девятое место в турнирной таблице. Командапотерпели 20-е поражение.В 22-м туре «Нефтяник» сыграет с «Югрой-Самотлор», а «Газпром-Югра» встретится с казанским «Зенитом».«Нефтяник» (Оренбург) — «Газпром-Югра» (Сургутский район) — 0:3 (20:25, 15:25, 25:27).