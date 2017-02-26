Кошкин: «Енисей» победил краснодарское «Динамо» на характере и желании

Старший тренер красноярского «Енисея»признался, что победа над краснодарским «Динамо» со счётом 3:1 в первом матче четвертьфинала чемпионата России далась его команде непросто.«Это был очень сложный матч. Мы немного не дотерпели в первой партии. Девчонки владели слишком большим преимуществом, расслабились, успокоились. Краснодар этим воспользовался. Девчонки молодцы, что не сломались после проигрыша. На характере, на желании мы вырвали эту победу.Осталось сделать ещё один шаг, как известно, он самый сложный. У нас были небольшие проблемы перед матчем. Некоторые игроки были травмированы, но мы превзошли себя и справились», — приводит слова Кошкина официальный сайт «Динамо».