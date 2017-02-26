Тетюхин: «Белогорье» было на волоске во втором сете матча с «Югрой-Самотлор»

Доигровщик «Белогорья»поделился впечатлениями от победы своей команды над «Югрой-Самотлор» в 21-м туре мужского чемпионата России.«Было много ошибок. Особенно во второй партии, когда мы были на волоске. Результат, наверное, самый важный момент. Три очка – это хорошо, тем более что уже вторая половина чемпионата. Сейчас очень важно брать очки и сохранять свои позиции. Это приоритетная задача. Хорошо, что сегодня была возможность дать поиграть молодым, тем, кто меньше задействован. Я прекрасно понимаю положение «Самотлора»: многие игроки травмированы. И тем не менее, если взять вторую партию, они навязали борьбу», — приводит слова Тетюхина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.