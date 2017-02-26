А. Волков: играть в волейбол — это уже как на велосипеде ездить, сложно забыть

Блокирующий московского «Динамо»прокомментировал гостевую победу над «Уралом» (3:1) в матче 21-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.«Сыграли в свою хорошую игру. Всё было практически без ошибок. Единственное, что расслабились в третьем сете. Видимо, уже домой поехали. Но всё нормально.Как игралось против «Урала»? Да нормально, спокойно. Я соскучился по волейболу. Давно не играл. Со здоровьем у меня всё отлично. Если вы говорите про игровую практику, то это уже как на велосипеде ездить. Сложно забыть", – приводит слова Волкова «Спорт Бизнес Online».