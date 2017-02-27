Гетман: думаю, что оправдал надежды тренерского штаба в матче с «Динамо-Москва»

Блокирующий уфимского «Урала»прокомментировал поражение от московского «Динамо» в матче 21-го тура чемпионата России со счётом 1:3 (18:25, 19:25, 25:23, 22:25).«Если говорить объективно, то у соперника подача была намного агрессивнее, с неё трудно было сниматься. Свой съём проиграли, атаку.Я ждал своего выхода на площадку. К каждой игре готовлюсь, заряжаюсь. Любой момент, который тренер мне даёт, стараюсь реализовывать. В этом матче тренерский штаб дал мне поиграть, это много стоит. Я благодарен им за это. Думаю, что оправдал их надежды», — цитирует Гетмана «Спорт Бизнес Online».