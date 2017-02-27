Гилязутдинов: чтобы успешно играть в Европе, нужно больше серьёзных игр в России

Главный тренер казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов высказал своё мнение о возможном расширении женской Суперлиги за счёт приглашения иностранных команд. Многие наставники российских клубов выступают против по причине увеличения количества перелётов.«Насчёт возражения, что мы будем тратить больше денег на перелёты, могу сказать, что поездка в Красноярск или на Сахалин намного более затратная, чем перелёт в тот же Цюрих. То есть вопрос затрат никакой роли в этой ситуации вообще не играет. Возможно, конечно, стоит пересмотреть формат чемпионата в целом, но это большой и отдельный разговор. Но относительно приглашения в Суперлигу иностранных команд я остаюсь при своём мнении. Для того чтобы наши ведущие команды не теряли своих позиций, выступая на международной арене, нам, безусловно, нужна очень серьёзная конкуренция внутри чемпионата, которая в последние годы, к сожалению, заметно снизилась. В первую очередь, возможно, потому, что приток новых игроков в Суперлигу недостаточно интенсивный: мало появляется молодых игроков, которые могли бы войти в состав ведущих команд и выполнять на равных свои обязанности там. Вдобавок нужно учитывать уход многих мастеров, которые в течение долгого времени составляли основные костяки российских команд. Это тоже влияет на качество чемпионата. А для того чтобы успешно конкурировать с турецкими клубами или, скажем, с итальянскими, нам требуется больше серьёзных игр в Суперлиге. У нас же сейчас, к сожалению, есть масса игр, которые проходят без большого психоэмоционального и физического напряжения – мы, по сути, просто тратим деньги на переезды, а нужной отдачи от этих игр не получаем», — приводит слова Гилязутдинова официальный сайт «Динамо».