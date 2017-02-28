«Уралочка-НТМК» завершила выступление в ЛЧ поражением от «Вакифбанка»

«Уралочка-НТМК» в заключительном туре группового этапа женской Лиги чемпионов на своей площадке в четырёх партиях уступила турецкому «Вакифбанку». Самыми результативными волейболистками матча стали Милена Рашич и Ксения Парубец, набравшие по 15 очков.Подопечныеодержали в 6 встречах одну победу, а коллектив из Стамбула не потерпел ни одного поражения.«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Вакифбанк» (Турция) — 1:3 (19:25, 27:25, 20:25, 18:25).