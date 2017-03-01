Малых: в матче с «Волеро» «Динамо-Краснодар» много ошибалось

Диагональная краснодарского «Динамо»прокомментировала поражение от швейцарского «Волеро» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:3 (18:25, 23:25, 22:25). «Динамо» заняло третье место в группе, «Волеро» — второе.«Мы хорошо понимали, что «Волеро» очень сильная команда. Но в этом матче мы совершили много невынужденных ошибок, что сделало невозможным для нас добиться победы. «Динамо» — молодая команда, для нас это первый сезон в Лиге чемпионов», — цитирует Малых официальный сайт клуба.