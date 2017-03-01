Закоч: «Альба» победила бы московское «Динамо», сыграй так, как в Краснодаре

Главный тренер румынской «Альбы»поделился впечатлениями от игры своей команды в матче шестого тура группового этапа женской Лиги чемпионов с московским «Динамо», в котором румынки проиграли со счётом 1:3.«Это был наш лучший домашний матч в этом сезоне, и я немного расстроен, что мы не играли на своей площадке так, как делали это в гостях. Нам досталась крайне тяжёлая группа, но если бы мы сыграли так, как в Краснодаре в прошлом туре, то обыграли бы московское „Динамо“. В любом случае мы показали, что можем играть на высоком уровне», — приводит слова Закоча официальный сайт турнира.