«Трентино» на выезде победил «Пьяченцу» в первом матче 1/4 финала Кубка ЕКВ

Итальянский «Трентино» в первом матче противостояния с соотечественниками из «Пьяченцы» в рамках четвертьфинала Кубка ЕКВ на выезде добился уверенной победы со счётом 3:0. Ответная встреча пройдёт в Тренто 15 марта.Лучшая команда из этой пары за выход в финал соревнований поспорит либо с турецким «Фенербахче», либо с французским «Аяччо». Матчи между этими клубами пройдут 2 и 15 марта.«Пьяченца» (Италия) — «Трентино» (Италия) — 0:3 (19:25, 23:25, 21:25).