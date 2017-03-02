Алекно: мне не хватает смелости больше доверять Кроткову

Главный тренер казанского «Зенита»прокомментировал победу над турецким «Аркасом» в шестом туре группового этапа мужской Лиги чемпионов со счётом 3:0 (25:15, 26:24, 25:16).«Помимо результата, позитивный момент матча в том, что была возможность дать всем поиграть. Нечасто у нас бывают матчи, когда нет давления и можно сыграть в своё удовольствие.Как оцениваю форму команды? Нормальная, рабочая форма для марта. У нас ещё есть возможность подготовиться к решающим матчам сезона.Доволен игрой Кроткова. Он хороший парень, может играть. Смелости мне не хватает ему больше доверять. С Леоном всё в порядке», — цитирует Алекно официальный сайт клуба.