Гребенников: Ласко очень помог в тренировочном процессе

Главный тренер уфимского «Урала»прокомментировал расторжение контракта с итальянским диагональным«Несмотря на то что Ласко не смог заиграть в «Урале», его полезность команде нельзя недооценивать. Во-первых, он очень помог в тренировочном процессе. У нас много молодых волейболистов, которым опыт Ласко очень пригодился. Во-вторых, благодаря появлению итальянца у нас повысилась конкуренция в составе. Сейчас продолжает набирать форму Павел Мороз, хорошо выглядит Андрей Колесник, поэтому мы вместе с Михалом пришли к тому, что наше сотрудничество можно прекратить», — приводит слова Гребенникова официальный сайт «Урала».