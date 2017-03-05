Константинов: игра с «Уралом» — пример того, как нужно относиться к своей работе

Главный тренер новосибирского «Локомотива»прокомментировал победу своей команды над «Уралом» (3:0) в домашнем матче 22-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.«Во второй партии мы сделали уже очень большой отрыв, и, конечно, потеряли концентрацию, это нормальное явление. Самое главное, не допускать такого в дальнейшем, а доводить начатое до конца. Надо отдать должное Ковалеву, он сегодня хорошо подавал. Я очень доволен тем, что после двух выигранных партий не допустили срыва и собрано сыграли в третьей. Считаю, что это положительный момент. Надо отметить разницу, как мы играли в начале сезона, когда ведя 2:0, доводили дело до тай-брейков, и как играем сейчас. Еще доволен тренировочным процессом, который предшествовал этой игре. Ребята сделали правильные выводы после неудачной выездной игры с казанским «Зенитом». Их мы и перенесли на сегодняшнюю игру. Сегодняшняя игра — пример, как нужно серьезно относиться к тренировкам и к своей работе», — приводит слова Константинова пресс-служба «Локомотива».