Терентьев: идёт борьба за место в Суперлиге, должно быть честное судейство

Главный тренер оренбургского «Нефтяника»поделился эмоциями после поражения его команды от нижневартовской «Югры-Самотлор» в 22-м туре российской Суперлиги со счётом 2:3 (15:25, 25:20, 20:25, 25:18, 10:15).«На мой взгляд, было достаточно много спорных судейских решений. А у нас нервы не железные: сразу провал. У нас много проигрышей. Идёт борьба за место в Суперлиге. Должно быть честное судейство. И команды должны в объективной борьбе выяснять, кто лучше.Что касается нашей игры… Есть свои определённые факторы. Травмы игроков: Козлов сегодня на уколах играл. Это не даёт человеку раскрыться так, как он может. Не очень удачно сыграл Игнатьев. Но я отношу это к нервам. Все были настроены на игру, были готовы, но когда вмешиваются дополнительные факторы, очень тяжело удержаться в рамках установки. Над этим нужно работать. Мы будем работать. У нас ещё одна важная игра, с краснодарским «Динамо» дома. Посмотрим», — цитирует Терентьева официальный сайт ВФВ.