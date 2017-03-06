Панченко: в 3-й партии некоторые игроки просто бросили играть

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал победу над «Сахалином» в первом четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги (3:1).«Я недоволен третьей партией в исполнении моей команды, некоторые игроки просто бросили играть. Сегодня я проведу собрание, где мы обсудим этот провал. В будущих матчах такое недопустимо. Мы планировали дать сегодня поиграть всем игрокам, а получилось, что замены производились в экстренном порядке, в попытке выровнять ситуацию. Завтра будем готовиться сыграть лучше», — приводит слова Панченко пресс-служба «Динамо».