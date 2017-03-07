Мельничук: рад, что Захаров нашёл в себе силы, чтобы помочь «Югре-Самотлор»

Главный тренер нижневартовской «Югры-Самотлор»оценил игрув матче с оренбургским «Нефтяником» в 22-м туре российской Суперлиги и рассказал о состоянии. «Югра-Самотлор» победила со счётом 3:2 (25:15, 20:25, 25:20, 18:25, 15:10).«Максимов хорошо подготовился. Молодец. В такой важной игре проявил характер и показал, на что способен.Захаров вышел и много пользы команде принёс. У него тяжёлая травма была, которая не до конца залечена. Тем не менее он играл и демонстрировал хорошую игру. Я рад, что Павел нашёл в себе силы помочь команде», — цитирует Мельничука официальный сайт клуба.