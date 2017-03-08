Поммер: если бы «Острава» выиграла первый сет, было бы интереснее

Главный тренер чешской «Остравы»прокомментировал поражение от красноярского «Енисея» в ответном матче четвертьфинала Кубка вызова. Командаоказалась сильнее со счётом 3:0 (25:23, 25:20, 26:24). В первой встрече «Енисей» победил в четырёх сетах.«Мы определённо собирались бороться, что мы и сделали. Игра была довольно равной, если бы мы выиграли первый сет, было бы уже интересней. Соперницы были более агрессивными в концовках, более агрессивными в атаке, нам этого не хватило. Думаю, «Енисей» только подтвердил, что он является фаворитом, после нашего домашнего матча в Остраве, но мы тоже сыграли неплохо. Может быть, с большей долей удачи и агрессии мы показали бы более эффектную игру», — цитирует Поммера официальный сайт «Енисея».