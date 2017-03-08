Приходько: «Сахалин» не справился с де ла Круз

Главный тренер «Сахалина»поделился впечатлениями после поражения от московского «Динамо» во втором матче четвертьфинала плей-офф чемпионата России со счётом 0:3 (20:25, 15:25, 19:25). В первой встрече столичная команда оказалась сильнее в четырёх партиях.«Наши девочки молодцы, достойно поборолись с таким серьёзным соперником. Хотя во второй игре мы сыграли немного хуже. Не справились с де ла Круз. На её подаче и после атак мы проиграли очень много мячей. Но в целом команда показала хороший волейбол, учитывая, с каким соперником пришлось играть. Особенно когда удавалась игра в защите», — цитирует Приходько официальный сайт «Сахалина».