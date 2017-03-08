Участница четырёх Олимпиад японка Кимура завершила карьеру

Японская волейболистка, которая ранее объявила о завершении карьеры по окончании сезона, провела свой последний матч, сообщает официальный сайт FIVB. Её команда «Торэй Эрроуз» уступила в плей-офф чемпионата Японии «Красным Ракетам» (1:3).30-летняя Кимура дебютировала в составе сборной Японии на Олимпийских играх 2004 года в Афинах. Она сыграла на четырёх Олимпиадах подряд, включая Игры-2012 в Лондоне, где сборная Японии стала бронзовым призёром. На Играх в Рио-де-Жанейро Кимура была капитаном национальной команды. Кроме чемпионата родной страны нападающая два года провела в «Вакифбанке», выиграв чемпионат Турции и Лигу чемпионов.