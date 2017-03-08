Болгарин Казийски намерен вернуться в Европу на следующий сезон

Один из самых известных волейболистов Болгарии 32-летний доигровщик Матей Казийски, который в данный момент выступает в чемпионате Японии, планирует на следующий сезон, после рождения ребёнка, вернуться в Европу.
«Буду продолжать играть, пока чувствую себя хорошо. Но буду решать, как лучше для моей семьи. У меня есть несколько предложений из Италии. В Японии чувствую себя хорошо, однако после рождения ребёнка возвращение в Европу мне кажется предпочтительным. Выбираю лучшие условия. И не только финансовые. Пришло время взвесить все плюсы и минусы.
Хотя я понемногу приближаюсь к завершению карьеры, но надеюсь, что ещё далёк от этого момента. Закончить карьеру в Болгарии – это было бы приятно, но не знаю, насколько реально. Время покажет», — приводит слова Казийски болгарское издание «Дневник».