Волейболисты «Зенита» поучаствовали в благотворительном детском празднике

Волейболисты «Зенита»побывали на благотворительном празднике в поддержку детей с онкозаболеваниями, который прошёл в Колонном зале казанской Ратуши. Праздник объединил в себе художественную выставку, фото-проект и премьеру анимационного фильма, в создании которых приняли участие маленькие пациенты детской больницы. Каждый рисунок, картина и мультфильм сделаны руками маленьких постояльцев «дома Роналда Макдоналда» и посвящены мамам детишек.Земчёнок пришёл на праздник не один – компанию ему составили супруга и дочка. Кротков пришёл в одиночестве, но это не помешало ему остаться до самого конца мероприятия – либеро зенитовцев ушёл в числе последних гостей праздника.«Выставка показалась мне необычной. Понравилось то, что изначально рисунки были сделаны детьми, а уже после общения с детьми и просмотра их рисунков художники воплощали их фантазии на полотна. Желаю детишкам здоровья, терпения, удачи, а также сил бороться с этим недугом до победного конца, не теряя при этом веру в счастливое завершение болезни. Очень важно, чтобы известные люди чаще посещали такие мероприятия. С их помощью можно привлечь больше людей к вопросу здоровья детей. Больше людей – больше внимания к этой проблеме», — приводит слова Кроткова пресс-служба «Зенита».