Чередник: игроки «Енисея» не поверили в себя в матче с московским «Динамо»

Главный тренер красноярского «Енисея»проанализировал причины неудачи своей команды в матче 23-го тура мужского чемпионата России с московским «Динамо».«Готовились по плану, ничего сверхъестественного. Были некоторые установки на игру, где-то выполнили, где-то нет, но в основном немного не поверили в себя. Было волнение, по два-три мяча не могли сняться на том же флопе, один мяч в концовке уже очень много значит, а когда мы говорим о трёх-четырех мячах…Вели 16:10, следующий перерыв я уже взял при счёте 22:18, по-моему… В одном отрезке игры мы набираем, условно говоря, три очка, команда соперников – 10. Они в расстановках набирают семь очков, а мы – ничего. Это очень много с любой командой, не только с «Динамо», это недопустимо.Игроки «Динамо» достаточно высокого уровня со своим игровым опытом. Выиграть одну, не дай бог, две партии, у команды «Динамо» на их площадке – это уже было бы чудом, я уже не говорю о победе», — приводит слова Чередника официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола.