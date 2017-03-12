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175 лет назад 2016
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Панков: убеждён, что женский волейбол в России есть и будет

12 марта 2017, воскресенье. 23:36. Волейбол
Главный тренер подмосковного волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Вадим Панков оценил перспективы женского чемпионата России.

«К большому сожалению, осталось только 10 команд, и две из них на грани выживания. Но я верю, что пройдёт тяжёлое время и женская Суперлига начнёт набирать обороты. Убеждён, что женский волейбол в России есть и будет. А пока приходится смотреть, как страдают команды. К примеру, Краснодарский край – богатый и дружелюбный, а так сложилась ситуация, что денег на волейбол вообще не выделяется. Такого не должно быть. Уровень падает, но всё возродится. Жду появления новых тренеров, игроков, возможно, команд. Сегодня в волейболе много держится на фанатах, энтузиастах, когда работают ради игры, ради его будущего. Я верю, что кризис мы преодолеем.

Возможно, есть смысл расширить рамки внутреннего первенства. Позволить командам из Азии или Европы участвовать в турнире. Как, к примеру, в КХЛ. Из плюсов могу сказать, что ряд игроков останется в Суперлиге, а не перейдёт в Высшую лигу «А». А сегодня зачастую это вынужденная мера. Волейболисток хорошего уровня в стране больше, чем мест в командах. Поэтому чем больше будет команд, тем лучше для волейбола в целом.

Нам не хватает централизованной помощи в целом. К примеру, «Заречье-Одинцово» представляет большую Московскую область, которая имеет серьёзные ресурсы. Здесь надо просто грамотно распределить, понять, где и как помочь. Нам ведь не нужны заоблачные деньги, нам нужна поддержка. Я считаю, что и федерация должна уделять внимание каждому клубу, если есть проблемы, значит надо помогать. Даже при распределении игроков это должно учитываться. Ну не должны хорошие волейболисты сидеть на скамейке и не расти. Может, стоит что-то перенять у хоккеистов с их драфтом? При этом всё должно быть в единой, открытой, доступной системе, для того чтобы поднимался российский волейбол в целом», — приводит слова Панкова Volleyballnews.
Источник: Volleyballnews Сообщить об ошибке
Теги
ЖВК Заречье-Одинцово Вадим Панков
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